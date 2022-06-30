В Рыбновском районе осудили наркокурьера

39-летний мужчина занимался незаконной перевозкой наркотических веществ в особо крупном размере без цели сбыта.

В Рыбновском районе осудили наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

39-летний мужчина занимался незаконной перевозкой наркотических веществ в особо крупном размере без цели сбыта. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

Наркокурьер раскаялся, полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Суд назначил злоумышленнику 3,5 года лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 30 тысяч рублей.