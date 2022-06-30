В Ряжском районе сельхозпредприятие применяло опасные для человека пестициды

АО «Земля» использовало пестициды 1 и 2 класса опасности для человека без соответствующих заявлений.

В Ряжском районе сельхозпредприятие применяло опасные для человека пестициды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства 14 июня провели проверку компании АО «Земля» и выяснили, что предприятие в своей деятельности применяло пестициды 1 и 2 класса опасности для человека. Вместе с тем заявлений о регистрации мест применения веществ компания в Россельхознадзор не предоставляло.

Организации объявили предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Ранее РЗН. инфо рассказывало о конфликте пчеловодов и фермера в Рязанском районе из-за обработки полей химикатами. Пчеловоды рассказали, что обработку полей начинают около шести часов вечера, когда пчелы еще не вернулись в ульи. После нескольких таких обработок пчелы в деревнях Бурмино и Дятлово погибли. Фермер в свою очередь опроверг обвинение и сообщил, что проводит обработку полей по закону.