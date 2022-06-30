В рязанском кардиодиспансере спасли беременную женщину с серьезным заболеванием сердца

У женщины диагностировали пролапс митрального клапана в выраженной степени.

В Рязани в кардиодиспансере спасли женщину серьезным заболеванием сердца. Об этом сообщил сайт медучреждения.

29-летняя жительница Рязанского района стала мамой девять лет назад. У нее родились двойняшки. Женщина вновь забеременела, но у нее диагностировали пролапс митрального клапана в выраженной степени. В медучреждении объяснили, что при этом заболевании створки клапана не удерживают поток крови.

Заведующий кардиологическим отделением N°5 Сергей Загородний сообщил, что при у пациентки есть проблемы с соединительной тканью — дисплазия соединительной ткани, что может вызвать нарушения формообразования органов и систем.

«Кроме этого, у пациентки — ревматоидный артрит», — отметил он.

Женщина почувствовала боль за грудиной и в пояснице, онемение правой руки и правой ноги на 34 неделе беременности. Ее госпитализировали в перинатальный центр, а затем в кардиоспансер с подозрением на расслоение восходящего отдела аорты.

Сергей Загородний рассказал, что заболевание угрожало жизни и мог произойти разрыв аорты и мгновенная смерть матери и плода.

Женщину направили в реанимацию, где ей сделали компьютерную томографию. Диагноз подтвердился.

«Расслоение шло от аортального клапана и спускалось ниже грудного отдела аорты», — рассказал Сергей Загородний.

Он рассказал, что удалось договориться с коллегами из федеральной клиники, где пациентке помогли бы при родоразрешении, и тут же прооперировали бы по кардиопрофилю.

В кардиодиспансере женщина провела около пяти часов, где следили за ее состоянием и консультировались с ведущими федеральными центрами.

Женщину направили в ближайшую федеральную клинику в Люберцах. В рязанский кардиодиспансер пациентка поступила в обеденное время, а в 23:55 этого же дня родился мальчик.

После этого ее прооперировали. Отмечается, что операция была тяжелой, но прошла успешно. Женщина провела с ребенком около трех недель в подмосковной клинике. Ее выписали в стабильном состоянии.

Сергей Загородний рассказал, что в федеральной клинике у пациентки диагностировали также тромбоз яичниковой вены малого таза, что могло спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии.

«Несмотря на недавнюю серьезную операцию, а также сохраняющееся расслоение аорты ниже протеза, необходимо было назначение антикоагулянтов. Мы шли, балансируя, как по лезвию бритвы. Это себя оправдало. Сейчас мама и малыш живы и здоровы», — говорит Сергей Загородний.