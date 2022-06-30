В Рязанской области мужчину осудили за угрозу в отношении судебных приставов

В Рязанской области вынесли приговор в отношении жителя Ухоловского района 1983 года рождения, которого признали виновным в совершении угрозы в отношении судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый заблокировал служебный автомобиль приставов, в котором находились два сотрудника, а также супруга обвиняемого, в отношении которой осуществлялся привод в рамках возбужденного исполнительного производства. Мужчина пытался открыть двери металлическими крюками буксировочного троса, выбил стекла транспортного средства, требуя отпустить супругу. Действия обвиняемого квалифицировали как угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Мужчина не признавался в совершенных действиях, но его вину доказали. Он возместил в полном объеме ущерб, связанный с повреждением их служебного автомобиля.

Приговор назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.