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В Рязани закончилась реконструкция газопроводов на улицах Затинной и Павлова
Работы проводили специалисты «Рязаньгоргаза».

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» продолжают реконструкцию и капитальный ремонт объектов газораспределительной системы города. Об этом сообщили в пресс-службе АО.

30 июня завершена реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по улицам Павлова и Затинной. Газовики заменили более 1,5 км изношенных стальных газопроводов методом протяжки через них полиэтилена. Все работы выполнены без разрытия траншей и ограничения движения транспорта.

Согласно плану на 2022 год в Рязани заменят 17 надземных и 12 подземных отключающих устройств, ликвидируют 15 колодцев, пройдет капремонт 15 станций коррозийной защиты, а также техническое перевооружение восьми шкафных газорегуляторных пунктов.

«Ежегодно мы модернизируем не менее 3 км сетей, планомерно идет замена оборудования газорегуляторных пунктов, на смену устаревшим отключающим устройствам приходят современные шаровые краны. Только так мы можем уверенно эксплуатировать газораспределительную систему города, которая ведет свою историю с 1954 года», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.