В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками

Инцидент произошел в центре города.

В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

В центре города патрульные обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Они остановили прохожего и поинтересовались его здоровьем. Во время беседы правоохранители подумали, что рязанец недавно употреблял наркотики. Они вызвали кинолога с собакой.

Животное подало знак, что в сумке мужчины были наркотики. Полицейские нашли полиэтиленовый пакетик с высушенной растительной смесью с характерным запахом.

Мужчину препроводили в отдел полиции. Позже специалисты выяснили, что у 43-летнего рязанца в сумке лежало 0,38 грамма марихуаны.

За незаконное хранение наркотиков мужчину привлекут к уголовной ответственности.