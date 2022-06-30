В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками
Инцидент произошел в центре города.
В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщила
В центре города патрульные обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Они остановили прохожего и поинтересовались его здоровьем. Во время беседы правоохранители подумали, что рязанец недавно употреблял наркотики. Они вызвали кинолога с собакой.
Животное подало знак, что в сумке мужчины были наркотики. Полицейские нашли полиэтиленовый пакетик с высушенной растительной смесью с характерным запахом.
Мужчину препроводили в отдел полиции. Позже специалисты выяснили, что у 43-летнего рязанца в сумке лежало 0,38 грамма марихуаны.
За незаконное хранение наркотиков мужчину привлекут к уголовной ответственности.