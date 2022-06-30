Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 51.16 -1.81 30/06
ЦБ EUR 53.86 -2.03 30/06
Нал. USD 57.6 / 64.83 30/06 11:39
Нал. EUR 63.8 / 66.6 30/06 11:39
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 116
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 299
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 191
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
7 877
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе
Авария произошла 2 января 2022 года. Автобус наехал на опору железнодорожного моста, погибли пять человек.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 2 января 2022 года в 05:35 на 227 километре трассы Р-22 «Каспий». 48-летний водитель за рулем автобуса «Неоплан» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автобус наехал на опору железнодорожного моста.

В аварии погибли пять человек.

Всех, кто владеет информацией по данному ДТП, попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.