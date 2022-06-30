В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе

Авария произошла 2 января 2022 года. Автобус наехал на опору железнодорожного моста, погибли пять человек.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом в Скопинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 2 января 2022 года в 05:35 на 227 километре трассы Р-22 «Каспий». 48-летний водитель за рулем автобуса «Неоплан» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Автобус наехал на опору железнодорожного моста.

В аварии погибли пять человек.

Всех, кто владеет информацией по данному ДТП, попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.