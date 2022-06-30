В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение
Об этом заявил начальник федеральной ГИБДД Михаил Черников.
В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишут
По словам начальника инспекции, водителей, которые принимают наркотики, будут «исключать из дорожного движения». Их автомобили планируют задерживать.
Черников отметил, что в 2022 году выявили более 250 тысяч пьяных водителей. При этом каждый десятый повторно попался на нетрезвом управлении автомобилем в течение года.