В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение

Об этом заявил начальник федеральной ГИБДД Михаил Черников.

В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишут РИА Новости .

По словам начальника инспекции, водителей, которые принимают наркотики, будут «исключать из дорожного движения». Их автомобили планируют задерживать.

Черников отметил, что в 2022 году выявили более 250 тысяч пьяных водителей. При этом каждый десятый повторно попался на нетрезвом управлении автомобилем в течение года.