Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 52.51 1.35 01/07
ЦБ EUR 54.64 0.78 01/07
Нал. USD 57.6 / 64.5 30/06 16:51
Нал. EUR 63.8 / 65.5 30/06 17:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани четыре официальных пляжа, на которых разрешено...
4 часа назад
367
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 294
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 439
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение
Об этом заявил начальник федеральной ГИБДД Михаил Черников.

В России планируют начать тестирование водителей на наркотическое опьянение. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишут РИА Новости.

По словам начальника инспекции, водителей, которые принимают наркотики, будут «исключать из дорожного движения». Их автомобили планируют задерживать.

Черников отметил, что в 2022 году выявили более 250 тысяч пьяных водителей. При этом каждый десятый повторно попался на нетрезвом управлении автомобилем в течение года.