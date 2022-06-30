В России до конца 2022 года планируют внедрить электронные водительские права
По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, работа над разработкой ведется с министерством цифрового развития.
В России до конца 2022 года планируют внедрить электронные водительские права. Об этом сообщило
По его словам, работа ведется с министерством цифрового развития.
«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сообщил Черников на пресс-конференции.