В России до конца 2022 года планируют внедрить электронные водительские права

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, работа над разработкой ведется с министерством цифрового развития.

В России до конца 2022 года планируют внедрить электронные водительские права. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

По его словам, работа ведется с министерством цифрового развития.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сообщил Черников на пресс-конференции.