В Раде заявили, что обсуждали аннексию регионов России на саммите НАТО
В Раде заявили, что НАТО и Украина совместно борются с «врагом».
Представители Украины на саммите НАТО в Мадриде обсудили с президентом Литвы Гитанасом Науседой аннексию нескольких регионов России. Об этом передает
«Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, Москву — полякам», — сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Политик заявил, что НАТО и Украина совместно борются с «врагом».
Ранее НАТО утвердила до 2030 стратегию, в которой назвали Россию главной угрозой.