В Подмосковье полковник полиции умер во время стоматологической операции

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проводится проверка медорганизации.

В Подмосковье полковник полиции умер во время стоматологической операции. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел 24 июня в городе Пушкино. Начальник центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» 48-летний полковник обратился в медклинику, чтобы установить импланты. Операция должна была пройти под общим наркозом за 4,5 часа. Пациенту пообещали поставить шесть имплантов после удаления зубов, а также установить пломбы на 23 зуба. Стоимость операции оценили в 500 тысяч рублей.

Мужчина сдал все анализы и его допустили до медицинского вмешательства.

В назначенный день полицейский приехал в клинику с женой, его забрали на операцию, а через несколько часов супруге сообщили, что он умер в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проводится проверка медорганизации.