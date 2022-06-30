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В Москве умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин
Анатолий Полянкин умер 29 июня в реанимации одной из московских клиник, куда его доставили в тяжелом состоянии.

В Москве умер ректор Высшей школы сценических искусств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Василия Куликова.

Анатолий Полянкин умер днем в среду, 29 июня, в реанимации одной из московских клиник. Туда его доставили в тяжелом состоянии.

Уточняется, что он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и находился под домашним арестом.

Напомним, в апреле 2022 года Полянкин уволил с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, который работал в школе с момента основания. Учреждение также было известно как «Театральная школа Константина Райкина».