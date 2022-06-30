В Милославском районе сгорели несколько деревянных сараев

Пожар произошел вечером в среду, 29 июня.

В Милославском районе сгорели несколько деревянных сараев. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в поселке Центральный вечером в среду, 29 июня.

Информация о возгорании появилась в 23:21. К приезду пожарных в 23:39 огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Тушили его из семи стволов РСК-70. К 00:50 спасатели локализовали открытый огонь, к 5:00 полностью его ликвидировали. Позже пожарные контролировали догорание.

Всего на месте работали 27 человек, 11 единиц техники. Отмечается, что причиной пожара могли стать позднее обнаружение и захламление сараев.

Отмечается, что блок хозпостроек покрыт шифером. К некоторым из них подвели электричество.