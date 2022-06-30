Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 51.16 -1.81 30/06
ЦБ EUR 53.86 -2.03 30/06
Нал. USD 57.6 / 64.83 30/06 11:39
Нал. EUR 63.8 / 66.6 30/06 11:39
Новости
Публикации
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 116
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 299
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 191
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
7 876
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Милославском районе сгорели несколько деревянных сараев
Пожар произошел вечером в среду, 29 июня.

В Милославском районе сгорели несколько деревянных сараев. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в поселке Центральный вечером в среду, 29 июня.

Информация о возгорании появилась в 23:21. К приезду пожарных в 23:39 огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Тушили его из семи стволов РСК-70. К 00:50 спасатели локализовали открытый огонь, к 5:00 полностью его ликвидировали. Позже пожарные контролировали догорание.

Всего на месте работали 27 человек, 11 единиц техники. Отмечается, что причиной пожара могли стать позднее обнаружение и захламление сараев.

Отмечается, что блок хозпостроек покрыт шифером. К некоторым из них подвели электричество.