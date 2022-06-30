В крыше аварийного дома в поселке Строитель в течение месяца торчит полено

Об этом корреспонденту рассказал автор оригинального поста.

В аварийном доме в поселке Строитель спустя месяц так и не убрали торчащее полено из крыши. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказал автор оригинального поста о проблеме Сергей.

Речь идет о доме № 10 на улице Предзаводской.

«Полено, которое торчит из крыши дома, так и не убрали. Потому что некому. Все аварийные дома в поселке стоят без управляющих компаний. Содержать их экономически не выгодно, люди брошены на самотек. Администрация города, УЭ и ЖКХ, управляйки, депутаты — все они не хотят ничего делать», — отметил Сергей.

Госжилинспекция области ответила в комментариях под постом, что «в настоящее время способ управления жителями дома не выбран». Эта история длится с начала 2020 года, когда прекратилась лицензия у ООО «ЖКО Строитель». По словам чиновников, «до выбора управляющей компании, содержание и ремонт общего имущества должны осуществляться за счет собственных средств жителей».

«Жители дома на общем собрании должны решить вопрос по сбору денег на ремонт общего имущества и выбрать уполномоченное лицо для заключения договоров со специализированными организациями», — подчеркнули в госжилинспекции.

По мнению автора оригинального поста Сергея, необходимо не собирать деньги на замену крыши в аварийных домах, а расселять жильцов.

«Согласно постановлению, их должны были расселить еще в 2020 году, но потом срок изменили до 2032. Вы думаете они простоят и не рухнут?», — добавил рязанец.

Напомним, что в конце мая горожане засняли полено, торчащее из крыши дома. Здание находится в аварийном состоянии. Жители переживают, что бревно может упасть на прохожих или задеть газовую трубу.