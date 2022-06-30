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В Геленджике турист упал с водного парашюта, привязанного к катеру
Мужчина получил тяжелую травму головы.

В Геленджике турист упал с водного парашюта, привязанного к катеру. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома.

Следствие установило, что 38-летний турист из Красноярского края пользовался услугами катания на парашюте. Во время полета оборвался буксировочный фал.

В итоге мужчина получил тяжелую травму мозга. Отмечается, что за его состоянием следят врачи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили следователи.

Фото и видео — Telegram-канал 112.