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В центре Рязани отключат воду на 12 улицах
Воды не будет с 9:00 до 17:00.

В четверг, 30 июня, в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Кремлевский вал, дома №№½ — 19, 4 корпус 1- 10;
  • улица Некрасова, дом № 3;
  • улица Петрова, дома №№ 4, 6а;
  • Посадский переулок, дома №№ 2-14, 3-7;
  • улица Рабочих, дома №№ 1-39, 18-20, 48;
  • улица Ленина, дом № 28;
  • улица Полонского, дома №№ 1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 4, 6;
  • улица Садовая, дом № 49;
  • улица Свободы, дом № 56;
  • улица Николодворянская, дома №№ 14, 16;
  • Соборная площадь, дома №№ 15 (лицей № 4), 2, 6, 8, 14, 18, 21;
  • улица Соборная дома №№ 3, 7 (гимназия № 2), 9/56.