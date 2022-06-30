В центре Рязани отключат воду на 12 улицах
Воды не будет с 9:00 до 17:00.
В четверг, 30 июня, в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.
Воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам:
- улица Кремлевский вал, дома №№½ — 19, 4 корпус 1- 10;
- улица Некрасова, дом № 3;
- улица Петрова, дома №№ 4, 6а;
- Посадский переулок, дома №№ 2-14, 3-7;
- улица Рабочих, дома №№ 1-39, 18-20, 48;
- улица Ленина, дом № 28;
- улица Полонского, дома №№ 1/54, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 4, 6;
- улица Садовая, дом № 49;
- улица Свободы, дом № 56;
- улица Николодворянская, дома №№ 14, 16;
- Соборная площадь, дома №№ 15 (лицей № 4), 2, 6, 8, 14, 18, 21;
- улица Соборная дома №№ 3, 7 (гимназия № 2), 9/56.