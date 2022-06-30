В центре Рязани отключат воду на 12 улицах

Воды не будет с 9:00 до 17:00.

В четверг, 30 июня, в центре Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: