Сорокиной внесли представление с требованием ликвидировать свалку у Трубежа

Во время проверки по обращению граждан подтвердили факт размещения отходов у реки.

Рязанская природоохранная прокуратура внесла главе горадминистрации Рязани Елене Сорокиной с требованием ликвидировать несанкционированную свалку отходов водоохраной зоне реки Трубеж. Об этом сообщили в надзорном органе.

Во время проверки по обращению граждан подтвердили факт размещения отходов (доски, кирпичи, фанера) на площади более 500 кв.м. Свалка находится у Трубежа в черте Рязани.

Главе горадминистрации внесли представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.