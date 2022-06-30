Сорокина рассказала о старте капитального ремонта улицы Семчинской

Ремонтные работы 1,3 километров улицы выполнят за два года. Стоимость ремонта — 60 млн рублей.

Сорокина рассказала о старте капитального ремонта улицы Семчинской. Об этом мэр написала на своей странице «ВКонтакте».

Ремонтные работы 1,3 километров улицы выполнят за два года. Стоимость ремонта — 60 млн рублей.

Глава администрации вместе с депутатом Галиной Трушиной и подрядчиком встретилась с местными активистами, чтобы рассказать о ходе работ. Она пояснила, что ширина проезжей части будет варьироваться от восьми до 14 метров, на участке сделают отремонтируют тротуары, примыкания, заезды для общественного транспорта, остановки, а также устроят водоотведение с дороги.

С июля по сентябрь на разворотном круге общественного транспорта проведут подготовительные работы и уложат первый слой асфальта.

На встрече мэру также задавали вопросы про экологию района, отлов бездомных собак и отсыпку гранулятом улицы Школьной. Сорокина сообщила, что улицу Школьную отремонтируют в июле, по вопросу экологической обстановки — в районе продолжат озеленение общественных пространств, а также проведут работу с предприятиями.

«Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков поручил активно благоустраивать не только центр, но и окраины. Совместно с депутатским корпусом находимся на прямой связи с жителями поселка, по всем темам работаем вместе», — написала Сорокина.