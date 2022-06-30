Рязанец начал выплачивать алименты после ареста банковского счета
Мужчина не платил алименты на свою 12-летнюю дочь и накопил долг в 311 154 рубля.
Рязанец начал выплачивать алименты после ареста банковского счета. Об этом
Мужчина не платил алименты на свою 12-летнюю дочь и накопил долг в 311 154 рубля. Он скрывался от приставов, его объявили в розыск.
Позже судебные приставы обнаружили открытый на имя должника банковский счет. На него наложили арест.
После этого рязанец явился в отделение, предоставил справку с места работы и указал место проживания.