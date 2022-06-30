Рязанцев предупредили о недопустимости купания в необорудованных местах

Рейд прошел на пристани Оки в четверг, 30 июня.

В районе рязанской пристани Оки прошел рейд. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

Мероприятие состоялось в четверг, 30 июня. Сотрудники управления по делам ГО Ч. С. Рязани предупредили отдыхающих на пристани о том, что купаться в необорудованном месте нельзя.

Подобные рейды по объектам в черте города проходят ежедневно. Отдыхающим раздают памятки о правилах безопасности на воде. Также с ними беседуют о необходимости соблюдения дисциплины и определенных требований к поведению в разгар сезонного отдыха. Особое внимание специалисты обращают на возможность купания только на оборудованных и благоустроенных пляжах.