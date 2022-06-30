Рязанцам рассказали о старте приема заявлений о зачислении детей в первый класс

Информация о свободных местах появится не позже 5 июля.

В Рязани прием заявлений о зачислении детей в первый класс на 2022-2023 учебный год начнется 6 июля в 8:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

Родители или законные представители могут подать заявление о приеме на обучение в электронном виде через ЕПГУ или в образовательном учреждении в соответствии с графиком конкретной школы, а также заказным письмом с уведомлением, через электронную почту, через официальный сайт школы.

Информация о свободных местах появится не позже 5 июля. При отсутствии мест в школе для зачисления в другие образовательные учреждения необходимо обратиться по номеру телефона 72-01-00 доб. 207.

Горячие линии по вопросу приема в школу: