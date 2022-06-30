Рязанцам рассказали, как взять ипотеку на своих условиях от 0,1%

Размер ставки определит сам клиент.

ГК «Стройпромсервис» совместно со СберБанком запустили совместную ипотечную программу. Об этом рассказали в компании.

Размер ставки определит сам клиент. Выгодное предложение начинается от 0,1% годовых.

В рамках программы можно выбрать 70 планировок в строящихся домах или в домах финальной готовности.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис» .

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000