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Рязанцам рассказали, как взять ипотеку на своих условиях от 0,1%
Размер ставки определит сам клиент.

ГК «Стройпромсервис» совместно со СберБанком запустили совместную ипотечную программу. Об этом рассказали в компании.

Размер ставки определит сам клиент. Выгодное предложение начинается от 0,1% годовых.

В рамках программы можно выбрать 70 планировок в строящихся домах или в домах финальной готовности.

Подобрать квартиру, узнать более подробно условия программы и оставить заявку на ипотеку можно в офисах и на сайте ГК «Стройпромсервис».

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Телеграм-канал: https://t.me/sps62