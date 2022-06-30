Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 52.51 1.35 01/07
ЦБ EUR 54.64 0.78 01/07
Нал. USD 57.6 / 64.5 30/06 16:51
Нал. EUR 63.8 / 65.5 30/06 17:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани четыре официальных пляжа, на которых разрешено...
4 часа назад
365
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 294
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 439
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Российская и украинская армии обменялись пленными
Речь шла об обмене 144 на 144 военнослужащих. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, он состоялся по указанию Владимира Путина.

Российская и украинская армии обменялись пленными. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Обмен 144 на 144 военнослужащих состоялся в среду, 29 июня. «Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, практически все освобожденные солдаты — раненые или тяжелораненые. «Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом, как сообщил Конашенков, общее число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек.