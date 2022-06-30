Российская и украинская армии обменялись пленными

Речь шла об обмене 144 на 144 военнослужащих. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, он состоялся по указанию Владимира Путина.

Российская и украинская армии обменялись пленными. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Обмен 144 на 144 военнослужащих состоялся в среду, 29 июня. «Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, практически все освобожденные солдаты — раненые или тяжелораненые. «Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом, как сообщил Конашенков, общее число украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек.