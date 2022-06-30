Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 52.51 1.35 01/07
ЦБ EUR 54.64 0.78 01/07
Нал. USD 57.6 / 64.5 30/06 16:51
Нал. EUR 63.8 / 65.5 30/06 17:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани четыре официальных пляжа, на которых разрешено...
4 часа назад
365
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 294
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 439
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Павел Малков: «Важно, что разработки направлены на решение задач импортозамещения»
Врио губернатора посетил технопарк регионального инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ) и пространство коллективной работы «Точка кипения».

В среду, 29 июня, врио губернатора посетил технопарк регионального инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ) и пространство коллективной работы «Точка кипения».

Врио главы региона осмотрел территорию Рязанского инновационного научно-технологического центра, посетил офисы резидентов и выставку их достижений. С презентацией своих разработок, продукции и услуг выступили представители 14 малых и средних предприятий, которые работают в сферах проектирования и инжиниринга, производства электроники, научно-исследовательской деятельности, программном обеспечении, интернет-услугах, сопровождении цифровых решений и продуктов.

Малков отметил, что все разработки востребованы.

«Каждая имеет четко свою нишу и перспективу. И, что особенно сейчас важно, каждая направлена на решение задач импортозамещения», — сказал врио губернатора.

Он обратил внимание на то, что многие разработки не применяются в регионе, однако активно используются за пределами Рязанской области.

«Это надо исправлять», — подчеркнул он.

Павел Малков посетил фабрику процессов АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

За время ее работы с 2020 года было проведено более 80 тренингов, обучение прошли свыше 1,2 тысячи сотрудников предприятий. Зампред правительства области Артем Никитин проинформировал об итогах деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения». Эта площадка стала местом проведения свыше 200 обучающих семинаров и курсов, рабочих встреч, круглых столов, публичных отчетов органов власти города Рязани и Рязанской области, других мероприятий.

«Все сделано грамотно. Позволяет, с одной стороны, организовать работу в современном формате. А с другой — обеспечивает возможности для общения, обогащения опытом, для коммуникации. На мой взгляд, это хороший проект, который нужно расширять и тиражировать», — подчеркнул Павел Малков.