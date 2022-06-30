На Урале таксист сбил насмерть ребенка, высадил пассажиров и уехал

Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП»).

На Урале таксист сбил насмерть ребенка, высадил пассажиров и уехал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в среду, 29 июня, в городе Серов Свердловской области. 56-летний местный житель на Daewoo Nexia наехал на восьмилетнего ребенка. От полученных травм мальчик умер на месте. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали.

«Российская газета» со ссылкой на региональную прокуратуру сообщила , что в начале года мужчину лишили «прав» за пьяную езду. Он неофициально подрабатывал в такси.

В момент аварии он вез пассажиров, который после ДТП высадил и уехал.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП»).