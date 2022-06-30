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На шести рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте горадминистрации.

На шести рязанских улицах в пятницу, 1 июля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 15:30 без ресурса останутся:

  • улица Лево-Лыбедская, дома №№ 9—15, 20—24;
  • Войков переулок, дом № 1;
  • улица Щедрина, дома №№ 43—59, 52—54;
  • улица Свободы, дома №№ 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 46.

С 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Рытикова, дома №№ 3, 5/27;
  • улица Трудовая, дома №№ 14/42, 16/29 (ЦДТ «Октябрьский»).

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.