На шести рязанских улицах в пятницу отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте горадминистрации.

На шести рязанских улицах в пятницу, 1 июля, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:00 до 15:30 без ресурса останутся:

улица Лево-Лыбедская, дома №№ 9—15, 20—24;

Войков переулок, дом № 1;

улица Щедрина, дома №№ 43—59, 52—54;

улица Свободы, дома №№ 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 46.

С 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

улица Рытикова, дома №№ 3, 5/27;

улица Трудовая, дома №№ 14/42, 16/29 (ЦДТ «Октябрьский»).

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.