Двух рязанцев оштрафовали за дискредитацию российских вооруженных сил

Дела рассматривал Железнодорожный райсуд.

Двух рязанцев оштрафовали за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

По версии органа, мужчина нанес на полуприцеп грузовика, которым управлял, дискредитирующую надпись. Женщина написала подобный пост в соцсети Twitter.

«В каждом из рассмотренных дел, исследованные судом доказательства бесспорно подтвердили обстоятельства совершенных административных правонарушений», — отметили в пресс-службе суда.

Рязанцев оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого.