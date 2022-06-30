BigData поможет составить портрет посетителей фестивалей и форумов в Рязанской области

Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований.

МТС запустила сервис на основе геоаналитики, который можно применять для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий в Рязанской области — таких, как XХV всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А. П. Аверкину , гастрономический фестиваль малины, международный фестиваль воздухоплавания «Небо России» и других. Использование первого в России автоматизированного «коробочного» решения позволит сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы программу, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и продвижения мероприятий на рекламных площадках.

Сервис разработан для организаторов культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований. Клиенты получают подробный отчет на основе анализа агрегированных обезличенных данных со статистикой о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Система позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. На основе аналитики можно эффективнее разрабатывать программы под интересы ключевой аудитории, привлекать партнеров и проводить рекламные кампании. Услуга особенно актуальна для организаторов бесплатных мероприятий, у которых нет возможности оценить численность посетителей по валидации входных билетов.

«В разных регионах России мы ежегодно анализируем событийный туризм: на базе аналитики Big Data мы создали цифровой портрет посетителей „Дикой Мяты“ в Тульской области, ярославского фестиваля „Пир на Волге“. Использовать решение можно и на других крупных событиях, не только культурных, но и деловых. Это поможет организаторам составить интересную для целевой аудитории программу, понять ожидания и запросы по инфраструктуре и времени. Понятная целевая аудитория — это база для успешного маркетинга, поиска партнеров и залог хороших отзывов в будущем. Внутри компании мы используем это решение на концертах и шоу МТС Live», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

О геоаналитике МТС

Анализ посещаемости мероприятий — новый «коробочный» сервис на базе геоаналитический системы МТС, запущенной в сентябре 2021 года. Первые сервисы системы были разработаны для анализа обезличенных данных о миграциях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей. Полученные данные помогают принимать решения о развитии регионов и внутреннего туризма на основе больших данных, а бизнесу — выбирать наиболее эффективные локации для магазинов и офисов. Сегодня геоаналитика МТС используется в 46 регионах России.