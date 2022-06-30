Банк России увеличил лимит переводов за рубеж для физлиц до одного миллиона долларов

Ранее лимит составлял 150 тысяч долларов в месяц.

Банк России увеличил лимит переводов за рубеж для физлиц до одного миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте регулятора.

С 1 июля россияне смогут перевести за рубеж на свой счет или другому человеку не более один млн долларов в течение месяца.

Ранее лимит составлял 150 тысяч долларов в месяц.

В Центробанке объяснили, что ограничения снимают в связи «с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке».