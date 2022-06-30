А что в кино? «Проклятие Артура», «Главная роль» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Французский фильм ужасов «Проклятие Артура» продолжает популярную франшизу Люка Бессона. Однако новую картину можно назвать спин-оффом саги. Ее действие происходит уже в реальном мире.

Фэнтезийную тематику, но уже в ином ключе, развивает и другая новинка — итальянская приключенческая комедия «Школа волшебства».

Российская комедия «Танцы на высоте!» рассказывает об удивительных событиях, произошедших в одном горном кавказском ауле. Там местный мачо Тофик влюбляется в танцовщицу тверка, которую он увидел в интернете.

Испано-аргентинская комедия «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Круз в главных ролях был представлен на Венецианском кинофестивале в 2021 году, где был номинирован на главную награду.

Британский фильм «Боец: Король ринга» рассказывает историю Джема Белчера, который стоял у истоков зарождения бокса.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».