В Рязанской области ожидается ливень с усилением ветра
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и ветре. Оно опубликовано на сайте ведомства.
Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и ветре. Оно опубликовано на
Днем в понедельник, 9 мая, местами на территории области ожидается сильный дождь, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.
Ночью и днем 10 мая ожидается северо-западный ветер порывами 11-16 м/с.
Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности.