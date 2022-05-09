В Москве из-за непогоды отменили воздушную часть парада Победы
В Москве отменена воздушная часть парада Победы из-за погодных условий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Москве отменена воздушная часть парада Победы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стартовал в столице на Красной площади.
Прямая трансляция парада идет на сайте