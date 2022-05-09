В Лесопарке впервые провели акцию «Свеча Победы»

В преддверии Дня Победы 8 мая в Лесопарке прошла акция памяти. Более 300 рязанцев выложили слово «победа» из горящих лампадок. На территории парка памятное мероприятие прошло впервые.

В преддверии Дня Победы 8 мая в Лесопарке прошла акция памяти. Более 300 рязанцев выложили слово «победа» из горящих лампадок. На территории парка памятное мероприятие прошло впервые.

На акции собрались волонтеры, активисты различных объединений, горожане.

Председатель Совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов обратился с приветственным словом к рязанцам. Блокада Ленинграда началась, когда он был пятилетним ребенком.

«Конечно, у меня остались смутные воспоминания, но все-таки они до сих пор живут во мне. Помню снесенный после бомбежки угол общежития, помню полностью набитое людьми бомбоубежище, где светила тусклая лампочка…», — рассказал Соколов.