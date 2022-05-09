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В центре Рязани вандалы разбили фонарь на здании салона красоты
В Рязани на улице Радищева, 69 в ночь на 9 мая вандалы повредили фонарь на здании салона красоты. Об этом РЗН. инфо рассказали сотрудники.

В Рязани на улице Радищева, 69 в ночь на 9 мая вандалы повредили фонарь на здании салона красоты. Об этом РЗН. инфо рассказали сотрудники.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей идут по улице. Один из них палкой сбивает фонарь со здания.

«Вандалы ходят, всё разбивают!» — рассказали в салоне и добавили, что обратятся в полицию.