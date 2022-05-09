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Скончался клирик Вознесенского храма в Спасске-Рязанском Павел Шаров
В возрасте 63 лет 9 мая ушел из жизни священнослужитель Рязанской епархии, клирик Вознесенского храма города Спасска иерей Павел Шаров. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

В возрасте 63 лет 9 мая ушел из жизни священнослужитель Рязанской епархии, клирик Вознесенского храма города Спасска иерей Павел Шаров. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Павла Шарова знали как краеведа, автора книг об истории региона. Сан священника он принял 1 марта 2009. В 2013 году был удостоен звания почетного гражданина Спасского района.

«В сердцах прихожан, жителей Спасска и всех знавших его людей батюшка навсегда останется как человек, который отдавал себя служению Богу, Церкви и ближним, знал и любил свое Отечество, открывал для многих красоту и историю своей малой родины — древней Спасской земли», — говорится в сообщении.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил свои соболезнования родным и близким отца Павла.

В Вознесенском храме Спасска 11 мая состоится Божественная литургия и отпевание. Начало литургии в 8:00, отпевание — около 10:00.