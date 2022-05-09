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Рязанский «Автомобилист» сразится за бронзу в финале Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
В эти дни в Сочи проходит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

В эти дни в Сочи проходит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Рязанскую область на нем представляют победители регионального этапа в дивизионе «Любитель 40+" — команда «Рельеф-Центр», в новом дивизионе «Любитель 50+" — команда «Автомобилист».

Рязанские хоккеисты старше 50 лет успешно прошли групповой этап, выйдя из группы с первого места. В полуфинальном матче «Автомобилист» уступил сопернику из Уфы, в связи с чем команде предстоит борьба за бронзовые медали с командой «Монетка» из Екатеринбурга. Впервые в истории проведения Ночной хоккейной лиги Рязань дошла до данного этапа, что уже является большим прорывом в развитии рязанского любительского хоккея.

Решающий матч в борьбе за медали состоится 9 мая в 21:00 на главной арене ДС «Большой» (Сочи, Олимпийский парк).

Посмотреть трансляцию матча в режиме реального времени можно по ссылке.