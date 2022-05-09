Рязанских десантников встретили после участия в параде Победы в Москве

Рязанские десантники вернулись после участия в торжественном параде Победы на Красной площади.

Рязанские десантники вернулись после участия в торжественном параде Победы на Красной площади.

В понедельник, 9 мая, на площади Победы в Рязани жители города встретили курсантов Рязанского десантного училища, которые принимали участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Парад прошел в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Колонну училища возглавил полковник Руслан Евкодимов.

Напомним, в Рязани 9 мая прошел парад Победы. Фоторепортаж смотрите здесь.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов присоединился к патриотической акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 мая в Рязани.