Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно указу, в вузах страны введут квоту на прием для детей военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Дети погибших во время спецоперации смогут поступить в высшие учебные заведения в пределах квоты без вступительных экзаменов.

Во время выступления на Красной площади перед парадом Победы Путин заявил, что подписал соответствующий указ.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им», — отметил президент.