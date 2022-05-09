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Любимов в Рязани посетил раненых военнослужащих в госпитале
Губернатор Рязанской области Николай Любимов 9 мая встретился с военными, которые проходят лечение в филиале 1586 военного клинического госпиталя. Глава региона поздравил их с праздником Великой Победы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 9 мая встретился с военными, которые проходят лечение в филиале 1586 военного клинического госпиталя. Глава региона поздравил их с праздником Великой Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

Любимов посетил палаты травматологического отделения и комнаты психологической разгрузки. Он поблагодарил военнослужащих за смелость и мужество при выполнении боевых задач и передал подарки от жителей региона. Он отметил, что в этот день много раз звучали слова поддержки участникам спецоперации на Украине.

«Спасибо вам за службу и скорейшего выздоровления!» — сказал Любимов.

Для военных в госпитале провели концерт.