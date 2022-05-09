Елена Сорокина поздравила жителей Рязани с Днем Победы

Мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» видеопоздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Видео записано у памятника погибшим в войне жителям поселка Карцево.

«В Рязани сегодня осталось 114 участников войны. Пусть они живут как можно дольше, а мы, внуки и правнуки героев, 9 мая пройдем по Первомайскому проспекту и площади Ленина с портретами ставших историей, памятью, смыслом. В этом наша сила и надежда. С Днем Победы, дорогие рязанцы!» — сказала Сорокина.