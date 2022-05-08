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В Рязанской области сотрудники ГИБДД за сутки остановили девять пьяных водителей
Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области в воскресенье, 8 мая, продолжают проводить масштабные рейды, пресекая грубые нарушения ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области в воскресенье, 8 мая, продолжают проводить масштабные рейды, пресекая грубые нарушения ПДД. За сутки сотрудники ДПС ГИБДД установили девять фактов управления автомобилями в нетрезвом состоянии, остановили 120 тонированных машин и зафиксировали 10 нарушений водителями мототранспорта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Клепиковском районе госавтоинспекторы остановили электросамокат с мощностью электродвигателя 1500Вт, которым управлял 51-летний местный житель. Мужчина был нетрезв. Сотрудники провели освидетельствование и установили наличие 0,484 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в три раза превышает допустимый уровень. С результатами водитель не согласился и отказался от прохождения медосвидетельствования.

Так как мужчина не имеет прав, ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Рейды продолжаются.

Напомним, ранее рязанцы заметили, что в городе полиция проводит масштабные проверки. Правоохранители с собаками проверяют общественный и личный транспорт, парки, остановки.

Также сотрудники ППС проводят проверки во дворах, проходят задержания.