В Клепиковском районе пропала 81-летняя женщина
В деревне Лебедино Клепиковского района 8 мая пропала Нина Михайловна Курочкина (Кирюшина) 1940 года рождения. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В деревне Лебедино Клепиковского района 8 мая пропала Нина Михайловна Курочкина (Кирюшина) 1940 года рождения. О поисках сообщают волонтеры
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, зеленые глаза.
Нуждается в медицинской помощи.
Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам