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В Челябинской области автобус с болельщиками «Спартака» попал в смертельное ДТП
В Челябинской области опрокинулся микроавтобус с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Авария произошла 7 мая в 23:10 на автодороге Миасс — Карабаш, сообщает 74.ru.

В Челябинской области опрокинулся микроавтобус с болельщиками футбольного клуба «Спартак». Авария произошла 7 мая в 23:10 на автодороге Миасс — Карабаш, сообщает 74.ru.

Микроавтобус с 15 пассажирами двигался по маршруту Екатеринбург — Златоуст и попал в ДТП на крутом повороте под Миассом. Он улетел в кювет и опрокинулся. Мужчина 1968 года рождения погиб, еще четверо пассажиров получили травмы.

На месте работали спасатели и подразделения МЧС, шесть бригад скорой помощи. На месте за медпомощью обратились 10 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.