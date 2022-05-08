Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
17°
Пнд, 09
Втр, 10
ЦБ USD 67.38 1.14 07/05
ЦБ EUR 71.1 1.03 07/05
Нал. USD 0 / 10000 23:13
Нал. EUR 0 / 10000 23:13
Новости
Публикации
Топ-5 мест, где рязанцы 9 мая могут вспомнить о победе над фашизмом
В выходные дни и День Победы многие рязанские семьи буд...
6 мая 16:59
1 713
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
7 065
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
10 452
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
8 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова
Умерла уроженка Рязанской области — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова. Она скончалась в Петербурге в возрасте 91 года.

Умерла уроженка Рязанской области — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова. Она скончалась в Петербурге в возрасте 91 года.

О смерти спортсменки сообщили 8 мая в Комитете по физической культуре и спорту.

Мария Гусакова родилась 6 февраля в 1931 году в селе Тимошкино Шиловского района. В шестом классе заняла первое место в районных лыжных соревнованиях. В 1946 году семья Гусаковой переехала в Ленинград.

Спортсменка побеждала в чемпионатах СССР, в 1960 году на VIII зимних Олимпийских играх в США завоевала золото в гонке на 10 километров и серебро в эстафете 3×5 километров. Гусаковой присвоили звание Заслуженного мастера спорта СССР.