Ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова

Умерла уроженка Рязанской области — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова. Она скончалась в Петербурге в возрасте 91 года.

Умерла уроженка Рязанской области — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова. Она скончалась в Петербурге в возрасте 91 года.

О смерти спортсменки сообщили 8 мая в Комитете по физической культуре и спорту.

Мария Гусакова родилась 6 февраля в 1931 году в селе Тимошкино Шиловского района. В шестом классе заняла первое место в районных лыжных соревнованиях. В 1946 году семья Гусаковой переехала в Ленинград.

Спортсменка побеждала в чемпионатах СССР, в 1960 году на VIII зимних Олимпийских играх в США завоевала золото в гонке на 10 километров и серебро в эстафете 3×5 километров. Гусаковой присвоили звание Заслуженного мастера спорта СССР.