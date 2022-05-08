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На рязанца напала стая собак на Куйбышевском шоссе
Житель Рязани рассказал РЗН. инфо о том, что на него напала стая собак, которые живут возле АЗС на Куйбышевском шоссе. По его словам, животных держит персонал заправки.

Житель Рязани рассказал РЗН. инфо о том, что на него напала стая собак, которые живут возле АЗС.

По словам мужчины, 6 мая он прогуливался мимо АЗС на Куйбышевском шоссе 29А.

«На меня напала огромная стая агрессивных собак, которые обитают там, их содержит персонал. Сотрудники АЗС начали реагировать только тогда, когда мне пришлось уже спасаться от них бегством, пересекая оживленное шоссе в неположенном месте, тем самым подвергая себя опасности. К счастью, мне повезло спастись», — рассказал рязанец.

Он добавил, что нередко заправляет свой автомобиль на этой АЗС и не хочет бояться за свою жизнь, просто находясь рядом.

«Очень надеюсь на принятие мер!» — написал молодой человек.