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Депутаты Рязанской облдумы возложили цветы к мемориалу павших воинов
На Мемориальном кладбище у Скорбященской церкви в воскресенье, 8 мая, прошла церемония в память о воинах, павших во время Великой Отечественной.

На Мемориальном кладбище у Скорбященской церкви в воскресенье, 8 мая, прошла церемония в память о воинах, павших во время Великой Отечественной. В торжественном шествии, которое прошло на главной аллее мемориального парка, вдоль которой выстроились курсанты-десантники, приняли участие заместители председателя облдумы Александр Шевырев и Николай Макариков, другие депутаты областной думы.

На территории мемориала Победы в войне 1941-45 годов был проведен молебен. У Вечного огня находились несколько ветеранов и их родственники. Вместе с ветераном Леонидом Окрутом цветы к мемориалу возложила зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

После этого все собравшиеся проследовали на часть мемориального кладбища, где похоронены умершие в Рязани жертвы Ленинградской блокады 1941-1944 годов. К представителям областной власти присоединился председатель рязанской общественной организации жителей блокадного Ленинграда Геннадий Соколов. В память о погибших тоже были возложены цветы.