В рязанском поселке во время пожара погиб 60-летний мужчина

В поселке Хирино Рязанского района в ночь на 7 мая сгорел дом. Есть погибший. Звонок о пожаре поступил в 2:24, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В поселке Хирино Рязанского района в ночь на 7 мая сгорел дом. Есть погибший. Звонок о пожаре поступил в 2:24, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Загорелся частный одноэтажный дом. Погиб мужчина 1962 года рождения.

Устанавливаются причина и ущерб пожара. На место происшествия выезжали три пожарных автомобиля, 10 человек.