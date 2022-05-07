В рязанском поселке во время пожара погиб 60-летний мужчина
В поселке Хирино Рязанского района в ночь на 7 мая сгорел дом. Есть погибший. Звонок о пожаре поступил в 2:24, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В поселке Хирино Рязанского района в ночь на 7 мая сгорел дом. Есть погибший. Звонок о пожаре поступил в 2:24, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Загорелся частный одноэтажный дом. Погиб мужчина 1962 года рождения.
Устанавливаются причина и ущерб пожара. На место происшествия выезжали три пожарных автомобиля, 10 человек.