В Рязанской области потеплеет до +21 градуса

В Рязанской области в воскресенье, 8 мая, днем потеплеет до +16…+21 градуса. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.