В Рязанской области потеплеет до +21 градуса
В Рязанской области в воскресенье, 8 мая, днем потеплеет до +16…+21 градуса. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 8 мая, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8 градусов. Прогноз опубликован на
Синоптики обещают переменную облачность. Преимущественно день пройдет без осадков.
Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с.