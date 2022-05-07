В Александро-Невском районе изнасиловали женщину

Об этом сообщил РЗН. инфо источник, знакомый с ситуацией. Преступление произошло в микрорайоне Северном в ночь на 6 мая.

В поселке Александро-Невском мужчина изнасиловал женщину. Об этом сообщил РЗН. инфо источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, преступление произошло в микрорайоне Северном в ночь на 6 мая. Мужчина влез к жительнице поселка в окно.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что поступило обращение от жительницы Александро-Невского района об изнасиловании. Скопинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка.