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США обвинили Россию в применении химического оружия в Сирии
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химоружия в Сирии. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в применении химоружия в Сирии. Об этом она заявила в интервью телеканалу PBS, сообщает РИА Новости.

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд.

Доказательств своему заявлению она не предоставила.

По ее словам, к угрозе следует отнестись серьезно. «И мы ответим и привлечем их к ответственности», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она добавила, что Россия ранее угрожала применением ядерного оружия.

В Минобороны России заявляли, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в использовании различного оружия, включая химическое, на Украине.